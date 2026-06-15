Kırgız Bakan ABD’de Amazon Kuryesi Oldu: "İşime Büyük Saygı Duyuyorum"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
6 yıl önce Kırgızistan’ın Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı olan Ulugbek Kochkorov, göç ettiği Amerika Birleşik Devletleri’nde Amazon kuryesi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Çalışmaktan asla utanmadığını söyleyen Kochkorov, yaptığı işe büyük bir saygı duyduğunu ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir zamanlar ülkesi Kırgızistan’da istihdam süreçlerine yön veren Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ulugbek Kochkorov’un yeni hayatı sosyal medyada gündem oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın