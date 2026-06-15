Kırgız Bakan ABD’de Amazon Kuryesi Oldu: "İşime Büyük Saygı Duyuyorum"

6 yıl önce ülkesinde bakanlık koltuğunda oturan Kochkorov, siyaseti bıraktıktan sonra ABD’ye göç etti. ABD’ye yerleşen Kochkorov’un, e-ticaret devi Amazon’da kurye olarak çalışırkenki görüntüleri ortaya çıktı.

Bakanlık gibi üst düzey bir makamdan kuryeliğe uzanan hayat yolculuğunu değerlendiren Kochkorov, çalışmanın önemine dikkat çekti.

Eski Kırgız bakan, “Helal bir işte çalışarak para kazanmaktan kesinlikle utanmıyorum. Alın teriyle, dürüst bir şekilde rızkını aramanın hiçbir kötü yanı yoktur.” ifadelerini kullandı.

Yeni mesleğine çok büyük bir saygı duyduğunu belirten Kochkorov, ABD’deki mevcut yaşamından memnun olduğunu ve paket teslimatı yaparken kendisini huzurlu ve mutlu hissettiğini de sözlerine ekledi.