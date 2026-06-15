Kahramanmaraş'ta 10 Kişinin Öldüğü Okul Saldırısında Büyük İhmal Ortaya Çıktı

Olayın tüm boyutlarını aydınlatmak üzere kurulan TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonunun bölgedeki çalışmaları, katil zanlısının yıllara yayılan ve giderek derinleşen ciddi psikolojik sorunları olduğunu resmî kayıtlarla belgeledi. Yapılan incelemeler sonucunda, saldırganın henüz ilkokul ikinci sınıftayken başlayan uyum sorunları nedeniyle bugüne kadar tam 32 defa okulun rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisine sevk edildiği saptandı.

Yaşanan bu büyük trajedinin ardından benzer felaketlerin bir daha asla yaşanmaması için Kahramanmaraş'a giden komisyon üyeleri, kentte üç gün süren oldukça yoğun bir mesai harcadı. AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın başkanlık ettiği heyet; görevdeki ve eski okul idarecilerinden emniyet yetkililerine, uzman psikologlardan hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine kadar toplam 53 kişiyle yüz yüze derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde, saldırganın sadece okul ortamında krizler yaşamakla kalmadığı, aynı zamanda dijital platformlarda dünyadaki diğer okul katliamlarını araştırarak aşırıcı ve sapkın bir profil çizdiği de tespit edildi.

Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, mağdur ailelerle de bir araya geldikleri 13 saatlik kesintisiz mesainin ardından yaptığı değerlendirmede, olayın her boyutuyla titizlikle incelendiğini vurguladı. Adli sürecin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm hızıyla yürütüldüğünü hatırlatan Beyazıt, İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlıklarına bağlı üst düzey müfettişlerin de kurumsal çaptaki olası ihmalleri mercek altına aldığını belirtti. Elde edilen tüm bulgular, toplanan veriler ve dinlenen uzman görüşleri, kısa süre içinde hazırlanacak kapsamlı bir çözüm raporuyla Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak ve kamuoyuyla paylaşılacak.

Sürecin en ağır yükünü taşıyan mağdur aileler ise komisyona yürek yakan gerçekleri ve taleplerini iletti. Kanlı saldırıda evladı Bayram Nabi'yi kaybeden İsmail Şişik, çocuklarının eğitim yuvasında, ders başındayken hayatını kaybetmesi nedeniyle kendilerine resmî olarak şehitlik unvanı verilmesini ve bireysel silahlanmanın acilen kısıtlanmasını talep etti. Acılı baba, saldırganın kendi boğazını sıkmak veya ellerine kalem saplamak gibi ciddi kendine zarar verme eğilimleri gösteren problemli bir çocuk olduğunun öğretmenlerce defalarca rapor edildiğini dile getirdi. Şişik'in iddialarına göre, çocuğun özel tedavi merkezlerine yönlendirilmesi gerektiği defalarca bildirilmesine rağmen ailenin bu duruma tepkisiz kalması, göz göre göre gelen bu büyük felakete zemin hazırladı.