Kahramanmaraş'ta 10 Kişinin Öldüğü Okul Saldırısında Büyük İhmal Ortaya Çıktı
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Kahramanmaraş'ta dokuz öğrenci ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği dehşet verici okul saldırısının ardındaki ihmaller zinciri gün yüzüne çıkıyor. Meclis Araştırma Komisyonunun detaylı incelemelerine göre, katliamı gerçekleştiren öğrencinin ilkokuldan bu yana tam 32 kez rehberlik servisine yönlendirildiği ancak ailesinin bu kritik uyarılara kayıtsız kaldığı belirlendi.
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Kahramanmaraş'ta polis başmüfettişi olan babasının beylik silahlarıyla kendi okulunu basarak on canı hayattan koparan İsa Aras Mersinli'nin geçmişindeki ürkütücü sinyaller netleşmeye başladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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