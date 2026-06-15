article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cep Telefonu, Bilgisayar, Kıyafet… İstanbul'da Toplu Taşımada Unutulan 7 Bin Eşya Yarın Satışa Çıkıyor

Cep Telefonu, Bilgisayar, Kıyafet… İstanbul'da Toplu Taşımada Unutulan 7 Bin Eşya Yarın Satışa Çıkıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.06.2026 - 11:53
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında unutulan ve yasal bekleme süresi dolan binlerce eşya, Karaköy'de düzenlenecek ücretsiz ve halka açık bir ihaleyle yarın satışa sunuluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da her gün milyonlarca kişinin seyahat ettiği otobüs, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel gibi toplu taşıma araçlarında unutulan binlerce eşya, düzenlenecek özel bir müzayedeyle yeni sahiplerine kavuşmaya hazırlanıyor.

İstanbul'da her gün milyonlarca kişinin seyahat ettiği otobüs, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel gibi toplu taşıma araçlarında unutulan binlerce eşya, düzenlenecek özel bir müzayedeyle yeni sahiplerine kavuşmaya hazırlanıyor.

İETT bünyesindeki Bulunmuş Eşya Birimi tarafından uzun süre muhafaza edilen ancak asıl sahiplerine ulaşılamayan tam 7 bin 566 adet ürün, yarın sabah ihaleye çıkarılacak. 16 Haziran 2026 Salı günü Karaköy Gar Binası'nda gerçekleştirilecek olan bu büyük satış etkinliği, sabah 09.30'da başlayıp 11.30'a kadar devam edecek. İhaleye ilgi duyan tüm vatandaşlar hiçbir giriş ücreti ödemeden bu açık artırmaya katılabilecek.

Şehrin dört bir yanındaki durak, istasyon ve araçlarda bulunarak titizlikle kayıt altına alınan eşyalar, uzun bir süre asıl sahiplerinin gelip alması umuduyla depolarda saklanıyor. Fakat yasal bekleme süresinin sonuna gelinmesine rağmen teslim alınmayan eşyalar için İETT'nin belirlediği yönergeler devreye giriyor. Bu süreçte eşyalar sadece satılmakla kalmıyor, aynı zamanda sosyal bir faydaya da dönüştürülüyor. Özellikle hiç kullanılmamış giysiler, çantalar, kitaplar ve kırtasiye ürünleri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devrediliyor. Cep telefonu, tablet veya bilgisayar gibi elektrikli ve elektronik cihazlar ise uzmanların yaptığı teknik kontrollerin ardından ihale komisyonunun gözetiminde açık artırma listesine dahil ediliyor.

Yarın Karaköy'de yapılacak olan açık artırmada temel kural, eşyaların toplu bir şekilde alıcılara sunulması olacak. Eğer toplu satış işlemi gerçekleşmezse, ürünler belirli kategorilere ayrılarak grup halinde satılacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın