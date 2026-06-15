Cep Telefonu, Bilgisayar, Kıyafet… İstanbul'da Toplu Taşımada Unutulan 7 Bin Eşya Yarın Satışa Çıkıyor

İETT bünyesindeki Bulunmuş Eşya Birimi tarafından uzun süre muhafaza edilen ancak asıl sahiplerine ulaşılamayan tam 7 bin 566 adet ürün, yarın sabah ihaleye çıkarılacak. 16 Haziran 2026 Salı günü Karaköy Gar Binası'nda gerçekleştirilecek olan bu büyük satış etkinliği, sabah 09.30'da başlayıp 11.30'a kadar devam edecek. İhaleye ilgi duyan tüm vatandaşlar hiçbir giriş ücreti ödemeden bu açık artırmaya katılabilecek.

Şehrin dört bir yanındaki durak, istasyon ve araçlarda bulunarak titizlikle kayıt altına alınan eşyalar, uzun bir süre asıl sahiplerinin gelip alması umuduyla depolarda saklanıyor. Fakat yasal bekleme süresinin sonuna gelinmesine rağmen teslim alınmayan eşyalar için İETT'nin belirlediği yönergeler devreye giriyor. Bu süreçte eşyalar sadece satılmakla kalmıyor, aynı zamanda sosyal bir faydaya da dönüştürülüyor. Özellikle hiç kullanılmamış giysiler, çantalar, kitaplar ve kırtasiye ürünleri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devrediliyor. Cep telefonu, tablet veya bilgisayar gibi elektrikli ve elektronik cihazlar ise uzmanların yaptığı teknik kontrollerin ardından ihale komisyonunun gözetiminde açık artırma listesine dahil ediliyor.

Yarın Karaköy'de yapılacak olan açık artırmada temel kural, eşyaların toplu bir şekilde alıcılara sunulması olacak. Eğer toplu satış işlemi gerçekleşmezse, ürünler belirli kategorilere ayrılarak grup halinde satılacak.