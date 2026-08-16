Model’in Yaz Turnesi Belli Oldu!

2016 yılında 'Bitti' dediklerinde içimizde bir yerlerde kopan o fırtına, Fatma Turgut, Can Temiz ve Okan Işık'ın orijinal kadroyla yeniden sahnelere dönmesiyle kocaman bir nostalji seline dönüştü. 'Geri dönecekler mi?' dedik, 'Yalan dolan' dediler ama sonunda o gün geldi. Model efsanesi, 2026 yazını resmen melankoliye ve kaliteli Türkçe rock müziğe boyamak için turne otobüsünün gazına bastı!

Eğer siz de 'Pembe Mezarlık' çalınca hala gözü dolanlardansanız, mendilleri hazırlayın. Çünkü bu Ağustos ayında ciğerimiz biraz yanacak, sesimiz biraz kısılacak ama o hasret kesinlikle bitecek.