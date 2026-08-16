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Model’in Yaz Turnesi Belli Oldu!

etiket Model’in Yaz Turnesi Belli Oldu!

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
16.08.2026 - 16:01
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2016 yılında 'Bitti' dediklerinde içimizde bir yerlerde kopan o fırtına, Fatma Turgut, Can Temiz ve Okan Işık'ın orijinal kadroyla yeniden sahnelere dönmesiyle kocaman bir nostalji seline dönüştü. 'Geri dönecekler mi?' dedik, 'Yalan dolan' dediler ama sonunda o gün geldi. Model efsanesi, 2026 yazını resmen melankoliye ve kaliteli Türkçe rock müziğe boyamak için turne otobüsünün gazına bastı!

Eğer siz de 'Pembe Mezarlık' çalınca hala gözü dolanlardansanız, mendilleri hazırlayın. Çünkü bu Ağustos ayında ciğerimiz biraz yanacak, sesimiz biraz kısılacak ama o hasret kesinlikle bitecek.

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Harbiye'de iki gece üst üste ağlama seansı!

Harbiye'de iki gece üst üste ağlama seansı!

Geri dönüş müjdesi geldiğinden beri bilet sitelerini çökerten ekip, İstanbul'u adeta abluka altına alıyor. 15 ve 16 Ağustos gecelerinde üst üste iki gün boyunca İstanbul Harbiye Açıkhava sahnesinde olacaklar. İstanbul'un o büyülü açık hava atmosferinde 'Değmesin Ellerimiz'i binlerce kişiyle hep bir ağızdan söylemenin tadı çok başka olacak.

Yepyeni şarkı "Ölürüm Daha İyi" ilk kez canlı canlı!

Yepyeni şarkı "Ölürüm Daha İyi" ilk kez canlı canlı!

Grup sadece geçmişin ekmeğini yemeye gelmediğini kanıtladı. Geri dönüş şerefine patlattıkları ve kısa sürede hepimizin diline dolanan yeni single'ları 'Ölürüm Daha İyi', bu turnenin en merak edilen canlı performanslarından biri. Kulakların pasını silmeye geliyorlar.

Ege sahillerinde dağılmalık geceler!

Ege sahillerinde dağılmalık geceler!

Ekip turneyi sadece büyük şehirlere sıkıştırmıyor. Ağustos ayının kavurucu sıcaklarında Kuşadası, Marmaris ve Ayvalık gibi açık hava sahnelerinde hem yaz esintisini hissedeceğiz hem de 'Buzdan Şato'da donacağız.

Sonraki duraklar da şimdiden belli!

Sonraki duraklar da şimdiden belli!

'Aman ben bu ay gidemiyorum' diye panik yapmayın. Model'in bu devasa turnesi hız kesmeden Eylül ayında Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana, Gaziantep, Samsun gibi şehirlere; Ekim ayında ise Bursa'ya doğru yol alacak.

Ve beklenen an geldi: Model'in Ağustos 2026 konser programı.

Ve beklenen an geldi: Model'in Ağustos 2026 konser programı.

Biletleri Passo üzerinde satışta olan, takvimi hemen aşağıya iliştirdik. Ajandaları ayarlayın!

  • 15 Ağustos: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu – İstanbul

  • 16 Ağustos: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu – İstanbul

  • 19 Ağustos: Ayvalık Amfi Tiyatro – Balıkesir 

  • 5 Eylül: Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi – İstanbul

  • 6 Eylül: Ankara ATO Congresium Teras – Ankara

  • 18 Eylül: GAÜN Mâvera KSM - Açık Hava Sahnesi – Gaziantep

  • 19 Eylül: Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu – Adana

  • 20 Eylül: Sheraton Grand Beach Samsun – Samsun

  • 23 Eylül: Eskişehir Kent Park Yeni Festival Alanı – Eskişehir

  • 26 Eylül: İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu – İzmir

  • 27 Eylül: Denizli Açık Hava Tiyatrosu – Denizli

  • 9 Ekim: Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi – İstanbul

  • 11 Ekim: Sukaypark Bursa – Bursa

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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