Türk Mucit Yarışması ile Adeta Edison'a Meydan Okuyan Yurdum İnsanının Unutulmaz Anları

Yarışmanın amacı yalnızca teknoloji harikaları ortaya çıkarmak değil, günlük hayatı kolaylaştırabilecek özgün fikirleri desteklemek ve mucitlerin projelerini geliştirmelerine fırsat tanımaktı. Gaziantep, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Trabzon'da yapılan elemelerin ardından finalistler büyük finalde jüri ve izleyicilerin karşısına çıktı.

O zamandan bu zamana birçok yarışmacı haliyle akıllarımıza kazındı. Gelin, o yarışmacılardan bazılarına hep birlikte bakalım...