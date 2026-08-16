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Türk Mucit Yarışması ile Adeta Edison'a Meydan Okuyan Yurdum İnsanının Unutulmaz Anları

Türk Mucit Yarışması ile Adeta Edison'a Meydan Okuyan Yurdum İnsanının Unutulmaz Anları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.08.2026 - 16:33
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Yıllar önce ekranlara gelen Türk Mucit yarışması, birbirinden ilginç fikirleriyle hafızalara kazınan yarışmacılara ev sahipliği yaptı. Aradan geçen yıllara rağmen unutulmayan o isimleri ve icatlarını gelin yeniden hatırlayalım...

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Hatırlarsanız, 2007 yılında NTV tarafından düzenlenen Türk Mucit, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaratıcı fikirleri ve icatları ekranlara taşıyan dikkat çekici bir yarışma programıydı.

Hatırlarsanız, 2007 yılında NTV tarafından düzenlenen Türk Mucit, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaratıcı fikirleri ve icatları ekranlara taşıyan dikkat çekici bir yarışma programıydı.

Yarışmanın amacı yalnızca teknoloji harikaları ortaya çıkarmak değil, günlük hayatı kolaylaştırabilecek özgün fikirleri desteklemek ve mucitlerin projelerini geliştirmelerine fırsat tanımaktı. Gaziantep, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Trabzon'da yapılan elemelerin ardından finalistler büyük finalde jüri ve izleyicilerin karşısına çıktı.

O zamandan bu zamana birçok yarışmacı haliyle akıllarımıza kazındı. Gelin, o yarışmacılardan bazılarına hep birlikte bakalım...

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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