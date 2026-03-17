İBB Davasında 6. Gün Tamamlandı: 5 Kişi Savunma Yaptı

Dün CHP’li milletvekilleri ile mahkeme başkanı arasında yaşanan tartışma nedeniyle jandarma tarafından alınan önlemler sıklaştırıldı. İsmi listede olmadığı gerekçesiyle bazı milletvekillerinin duruşma salonu kampüsüne girişine izin verilmedi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan da izleyici olarak girmeye çalıştığı salona alınmadı. Jandarma, Aslan’ın girişine izin vermeyerek salondan çıkardı. Aslan, “Ben bu devletin görevlisi değil miyim? Siz İBB’ye sahip çıkmak zorunda değil misiniz? Ben müşteki değil miyim şu an? Ben İBB’yi temsil etmiyor muyum? Tamam, almayın.” tepkisini göstererek baro odasına geçti.

Pek çok tutuklu yakınının da alınmadığı duruşma salonunda, izleyici koltuklarının çoğunun boş olduğu gözlemlendi. Basın kartı olmayan gazeteciler, kurum kartlarıyla binaya girdi ancak duruşma salonuna alınmadı. Kurum kartı olan gazeteciler duruşmayı basın odasından takip edebildi.

Mahkeme heyetinin kısıtlama kararı nedeniyle önceki günlere kıyasla bugünkü duruşma sakin geçti. Ekrem İmamoğlu ile birçok tutuklu da salonda hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak itirafçı olan Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat’ın avukatının ve kendisinin beyanları tamamlandı. Ağaç A.Ş. Satın Alma Şefi Fatih Yağcı’nın ardından öğleden sonra ise iş insanı Ali Üner, Evren Şirolu ile Hüsnü Yüksel Tunar savunma yaptı.