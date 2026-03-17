İBB Davasında 6. Gün Tamamlandı: 5 Kişi Savunma Yaptı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.03.2026 - 17:26

İBB yolsuzluk” davasında bugün 6. gün tamamlandı. Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat’ın avukatının ve kendisinin, Ağaç A.Ş. Satın Alma Şefi Fatih Yağcı’nın ifadelerinden sonra iş insanı Ali Üner, Evren Şirolu ile Hüsnü Yüksel Tunar savunma yaptı. İBB davasında yarın yeniden ifadeler alınmaya devam edecek.

Reklam

Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu, 107’si tutuklu 407 sanıklı İBB davası görülmeye devam ediyor.

Dün CHP’li milletvekilleri ile mahkeme başkanı arasında yaşanan tartışma nedeniyle jandarma tarafından alınan önlemler sıklaştırıldı. İsmi listede olmadığı gerekçesiyle bazı milletvekillerinin duruşma salonu kampüsüne girişine izin verilmedi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan da izleyici olarak girmeye çalıştığı salona alınmadı. Jandarma, Aslan’ın girişine izin vermeyerek salondan çıkardı. Aslan, “Ben bu devletin görevlisi değil miyim? Siz İBB’ye sahip çıkmak zorunda değil misiniz? Ben müşteki değil miyim şu an? Ben İBB’yi temsil etmiyor muyum? Tamam, almayın.” tepkisini göstererek baro odasına geçti.

Pek çok tutuklu yakınının da alınmadığı duruşma salonunda, izleyici koltuklarının çoğunun boş olduğu gözlemlendi. Basın kartı olmayan gazeteciler, kurum kartlarıyla binaya girdi ancak duruşma salonuna alınmadı. Kurum kartı olan gazeteciler duruşmayı basın odasından takip edebildi.

Mahkeme heyetinin kısıtlama kararı nedeniyle önceki günlere kıyasla bugünkü duruşma sakin geçti. Ekrem İmamoğlu ile birçok tutuklu da salonda hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak itirafçı olan Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat’ın avukatının ve kendisinin beyanları tamamlandı. Ağaç A.Ş. Satın Alma Şefi Fatih Yağcı’nın ardından öğleden sonra ise iş insanı Ali Üner, Evren Şirolu ile Hüsnü Yüksel Tunar savunma yaptı.

"Ben bu hikâyeye yerleştirilmişim"

Orman mühendisi olduğunu ve serbest çalıştığını belirten Hüsnü Yüksel Tunar, şunları söyledi:

“Büyükşehir ile ilk çalışmalarım 1997-1998 yıllarında oldu. İSTAÇ’a 2-3 iş yaptım. Benim mesleki hayatım Ağaç A.Ş.’den daha yaşlı. 1 Haziran’da telefonla çağırıldım ve ifadeye gittim. Emniyet sorgusunda bana para gönderildiğine ilişkin Kadir Gümüş’ün ifadesi soruldu. Ben bunun doğru olmadığını söyledim ve tutuklandım. Hukuki olarak bunun karşılığı nedir, ben bilmiyorum. 3,5 ay tutuklu kaldım. Daha sonra ev hapsi kararıyla tahliye oldum. 4 gün sonra ifadeye götürüldüm ve tutuklandım. Kadir Gümüş 5 kez ifade vermiş. Son ikisi etkin pişmanlık ifadesi. Gümüş, ‘2024 yılı içerisinde biri 10 bin dolar, birisi 15 bin dolar olmak üzere benden para alındı. Bu paraları Hüsnü Yüksel Tunar aldı’ demiş. Bir sonraki ifadesinde ise ‘Ali Sukas benden para talep etti. Bu talepler karşısında 15 bin dolar, 10 bin dolar ve 12 bin 500 doları kapalı zarf içerisinde Hüsnü’ye verdim, Ali Sukas’a götürdü’ demiş. Ben buna dair nasıl savunma yapacağımı bilmiyorum.

Keşke gözlerinin içine bakarak sorsam, ‘Kadir Bey, sen neden böyle bir şey söyledin?’ diye. Ben bu hikâyeye yerleştirilmişim. Ertan Yıldız’ı hayatımda hiç görmedim; sıfır görüşme, sıfır baz kaydı. Ben iş insanıyım. İnsanlarla ticaret yapabilirim. 2020’den sonra Ağaç A.Ş. ile yoğun olarak çalıştım. Kendi çapımda yapabileceğim işleri yaptım. Niçin böyle bir şey yapayım ben, menfaatim ne, neden böyle bir taşımacılık yapayım? Bir makam beklerim, daha fazla iş beklerim. Hiçbir siyasi partiye üye olmadım, siyasetle hiçbir alakam yok. Bu fiilleri işlemem için hiçbir neden yok. Ağaç A.Ş. de çok tercih edilen bir alan değildir çünkü riski yüksektir. Ali Sukas ile aynı fakülteden mezunuz.”

Tunar’ın avukatlarının beyanlarının ardından duruşma yarına bırakıldı.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
