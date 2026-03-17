Testo Taylan Kimdir? Testo Taylan Neden Gözaltına Alındı?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.03.2026 - 13:27

Testo Taylan, Türkiye’nin tanınmış içerik üreticilerinden, vücut geliştirme sporcularından ve aynı zamanda sosyal medya platformlarında yayınladığı özgün videolarıyla izlediğimiz dijital dünyanın popüler yüzlerinden biri. Uzun süre spor ve sokak kültürü üzerine içerikler üreten fenomen, YouTube kanalı üzerinden yaptığı aykırı röportajlar ve fitness paylaşımlarıyla tüm ilgileri üzerine toplamıştı. Peki, Testo Taylan kimdir? Testo Taylan kaç yaşında, aslen nereli? Gerçek adı ne? Testo Taylan neden gözaltına alındı?

Testo Taylan Kimdir?

Aslen İzmirli olan ve gerçek ismi Taylan Özgüç Danyıldız olan ve dijital dünyada Testo Taylan takma adıyla geniş bir kitleye hitap eden içerik üreticisi, Türkiye'nin en popüler fitness ve eğlence YouTuber'larından biridir. Kendisi 28 yaşındadır. Özellikle vücut geliştirme disiplinine dair paylaştığı videolarla tanınan Danyıldız, zamanla içerik yelpazesini genişleterek toplumun farklı kesimlerinden insanlarla gerçekleştirdiği sıra dışı röportajlarla adından söz ettirmiştir. Kendine has esprili dili ve samimi tavırlarıyla kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan fenomen, dijital medya dünyasının etkili isimleri arasında yer almaktadır.

Testo Taylan Kariyer Başlangıcı

Testo Taylan’ın dijital kariyer yolculuğu, spor salonlarından paylaştığı motivasyon ve eğitim videolarıyla ivme kazanmıştır. İlk yıllarında sadece bir fitness içerik üreticisi olarak tanınan Taylan Özgüç Danyıldız, özellikle sporcu beslenmesi, antrenman teknikleri ve bu alandaki tabuları yıkan açıklamalarıyla dikkat çekmiştir. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde ise içerik stratejisini değiştirerek sokak kültürünü, internet fenomenlerini ve toplumun göz ardı edilen kesimlerini konu alan belgesel tadındaki vlog çalışmalarına odaklanmıştır. Bu dönüşüm, onun sadece spor camiasında değil, genel izleyici kitlesi nezdinde de popüler bir figür haline gelmesini sağlamıştır.

Testo Taylan Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Testo Taylan' rumuzlu Taylan Özgüç Danyıldız, 'Sosyal Mühendis Akademi' başlıklı video içeriği nedeniyle Kocaeli’de gözaltına alındı. Savcılık tarafından yapılan incelemelerde; söz konusu paylaşımların 'sosyal deney' veya 'eğlence' adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen davranışlar barındırdığı, bu eylemlerin toplum nezdinde normalleştirilmeye çalışılarak kadın onurunu zedeleyen bir algı oluşturduğu tespit edildi. Genel ahlakı bozan ve geniş kitlelere ulaştırılan bu içerikler sebebiyle Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi uyarınca 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' ve 226. maddesi uyarınca 'Müstehcenlik' suçlarından adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul’daki diğer şüpheliler Y.H. ve U.U. da yakalanırken, ikametlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Başsavcılık, toplumsal barışı ve insan onurunu zedeleyen bu tür yayınlara karşı adli sürecin titizlikle ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
