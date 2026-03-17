Testo Taylan Kimdir? Testo Taylan Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Testo Taylan' rumuzlu Taylan Özgüç Danyıldız, 'Sosyal Mühendis Akademi' başlıklı video içeriği nedeniyle Kocaeli’de gözaltına alındı. Savcılık tarafından yapılan incelemelerde; söz konusu paylaşımların 'sosyal deney' veya 'eğlence' adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen davranışlar barındırdığı, bu eylemlerin toplum nezdinde normalleştirilmeye çalışılarak kadın onurunu zedeleyen bir algı oluşturduğu tespit edildi. Genel ahlakı bozan ve geniş kitlelere ulaştırılan bu içerikler sebebiyle Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi uyarınca 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' ve 226. maddesi uyarınca 'Müstehcenlik' suçlarından adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul’daki diğer şüpheliler Y.H. ve U.U. da yakalanırken, ikametlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Başsavcılık, toplumsal barışı ve insan onurunu zedeleyen bu tür yayınlara karşı adli sürecin titizlikle ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.