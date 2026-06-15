Dünya Kupası Grup Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Suudi Arabistan - Uruguay Maçı Saat Kaçta?
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ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde gerçekleşen ve 48 takımın katılımıyla tarihin en büyük futbol şöleni olma unvanını taşıyan 2026 FIFA Dünya Kupası’nda perdeler açılıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği turnuvanın heyecan dolu mücadelelerinden birinde H Grubu'nda Suudi Arabistan ile Uruguay kozlarını paylaşacak. Peki, bu dev organizasyonun dikkat çeken maçı ne zaman ve saat kaçta ekranlara gelecek? Dünya Kupası'nın grup maçı ne zaman, saat kaçta? Beklenen Suudi Arabistan - Uruguay Maçı Saat Kaçta?
Büyük karşılaşmanın başlama saati ve tüm detaylar haberimizde…
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
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Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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2026 FIFA Dünya Kupası Grup Maçı Ne Zaman?
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Suudi Arabistan - Uruguay Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Suudi Arabistan - Uruguay Maçı Nereden, Hangi Kanaldan İzlenir?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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