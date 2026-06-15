Dünya Kupası Grup Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Suudi Arabistan - Uruguay Maçı Saat Kaçta?

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde gerçekleşen ve 48 takımın katılımıyla tarihin en büyük futbol şöleni olma unvanını taşıyan 2026 FIFA Dünya Kupası’nda perdeler açılıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği turnuvanın heyecan dolu mücadelelerinden birinde H Grubu'nda Suudi Arabistan ile Uruguay kozlarını paylaşacak. Peki, bu dev organizasyonun dikkat çeken maçı ne zaman ve saat kaçta ekranlara gelecek? Dünya Kupası'nın grup maçı ne zaman, saat kaçta? Beklenen Suudi Arabistan - Uruguay Maçı Saat Kaçta?

Büyük karşılaşmanın başlama saati ve tüm detaylar haberimizde…