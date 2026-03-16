onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İBB Davasında Duruşma Başlamadan Sona Erdi: Duruşma Yarın Yapılacak

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.03.2026 - 12:02

İBB’de yolsuzluk” iddiasıyla Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 407 sanığın yargılandığı davanın bugün yapılacak duruşması, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer ile Mahkeme Başkanı arasındaki tartışma nedeniyle ertelendi. Duruşma yarın yeniden yapılacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aralarında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu sanıkların yargılanması için bugün yapılması beklenen duruşma yapılamadı.

İBB’de yolsuzluk” iddiasıyla yargılanan toplam 407 sanıklı davada bugün ikinci hafta duruşmaları yapılacaktı. Duruşma öncesi uluslararası basın kartına sahip kişilerin duruşmaya alınmaması gerginlik yaratmıştı.

Duruşma ise başlamadan ertelendi. Aynı zamanda hukukçu olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve milletvekili Turan Taşkın Özer, duruşmayı avukatlara ait bölümden takip etmek istedi.

Mahkeme Başkanı ise Özer’in yerinin değiştirilmesini istedi. Mahkeme Başkanı ile milletvekili Özer arasında yaşanan tartışma sonrasında duruşmaya ara verildi.

Heyet, duruşmaya önce ara verdi, ardından duruşmanın yarın yapılmasına karar verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın