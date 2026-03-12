İBB’de Yolsuzluk Davasında 4. Gün: Mahkeme Pazartesi Gününe Ertelendi

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, bugün İBB iştiraki Ağaç A.Ş Satın Alma Müdürü Ümit Polat mahkemede ifade verdi.

25 yıl aynı bölümde çalıştığını söyleyen Polat, Ağaç A.Ş Genel Müdürü Ali Sukas’ın kendisini yanına çağırdığını belirterek, “Bana bir liste verdi ve ‘Bunlar alınacak’ dedi. Ben de ‘İnsanlardan ne diye para isteyeceğiz?’ dedim. ‘Yukarıdan istiyorlar’ dedi. Ben kendisine böyle bir şey yapmayacağımı söyledim” ifadelerini kullandı.

Kendisinin bu işe karışmadığını söyleyen Ümit Polat, “Müteahhitler bana gelip dert yanmaya başladı. Kendilerinden para istenmesiyle alakalı. Ben o zaman Ali Sukas’ın bu paraları ‘yukarısı’ diyerek kendisi için topladığını düşündüm ve şikâyet etmeye karar verdim” diye konuştu.

Birkaç yere şikâyet ettiğini ancak zaman geçmesine rağmen sonuç alamadığını söyleyen Polat, “Sonrasında genel müdürün bana karşı mobbingleri başladı. Hâlâ şikâyetimle ilgili bir şey yapılmayınca ben de bu durumu Ekrem (İmamoğlu) başkanın kendisine ileteceğimi söyledim” dedi.

Girişimlerinden bir sonuç alamadığını anlatan Polat, “Aradan biraz zaman geçince Duygu Hanım yanıma geldi ve ‘Sizin emekliliğiniz geldi. Gençlerin önünü açın’ gibi söylemlerde bulundu” dedi.

Polat, daha sonra İstanbul Valisi’nin kuzeni olan bir tanıdığı aracılığıyla Davut Gül’e ulaşmaya karar verdiğini söyledi.

Polat, vali ile görüştükten sonra Gül’ün kuzenine, “Ses çıkarmasın, beklesin” dediğini iddia etti.

İfadesinin tamamlanmasının ardından mahkeme başkanı Ümit Polat’a, “Savunmanda hep Ali Sukas ile ilgili kısımları anlatıyorsun ama seninle ilgili de ‘para verildiği’ iddiaları var. Bununla ilgili bir şey anlatmadın” dedi.

Bunun üzerine Polat, “Başkanım o isimlerin hepsi Ali Sukas’ın evine girip çıkan insanlar. Mesai başlamadan önce ellerinde böreklerle gelirlerdi. Sürekli görüşürlerdi. Bizim Ali Sukas’la bu kadar kavgalı olduğumu bir dönemde beni bu işin içine sokmaları söz konusu değil. Etkin pişmanlıktan faydalanmak için benim ismimi veriyorlar” dedi.

Duruşma savcısı sanık Polat’a, “Seçimlerle ilgili belediye iştirakleri müteahhitlerden para mı toplar? 20 yıldır böyle mi çalışıyorsunuz?” diye sordu. Sanık Polat ise, “Etraftan para niye toplanır? Seçim için toplanır” diye cevap verdi.

Daha sonra salondaki büyük ekrana MASAK tarafından hazırlanan, Ağaç A.Ş’nin önceki yıllar ve aylardaki para çıkış hareketlerinin grafiği yansıtıldı.

Savcı bu grafiğe işaret ederek, “20 yıldır Ağaç A.Ş’de çalıştığından bahsediyorsunuz. Ciddi bir para çıkışı oluyor, bunlar neden arttı? Tabloyu da yansıttık. Bu tablo 25 milyar liralık bir tablo. Bu ne parası?” diye sordu. Sanık Polat ise “Seçim parasıdır” dedi.

Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu ve avukatlardan tepki geldi. İmamoğlu, “Bu tablo yalan” diye bağırdı.

Sanık Ali Kulas da Polat’a, “Ümit Polat Ağaç A.Ş ile yaşıt. 20 yıldır orada. Bu soruyu cevaplayacaktır. Bizim bir ayda ya da bir yılda 20 milyarlık ödeme yapma ihtimalimiz var mı? Ağaç A.Ş’nin hiç böyle bir bütçesi oldu mu?” sorularını yöneltti.

Ümit Polat ise, “2024 yılında 5 küsur milyar bütçe vardı diye hatırlıyorum. Öyle bir ödeme söz konusu olamaz” yanıtını verdi.