Ekrem İmamoğlu'nun X Hesabına Erişim Engeli Getirildi
19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınıp tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun yeni X hesabına erişim engeli getirildi. Engelli Web'in aktardığına göre Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Engelliweb'in aktardığına göre Ekrem İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engeli getirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İfade Özgürlüğü Derneği'nin aktardığına göre bir yıl içinde İmamoğlu'nun erişime engellenen diğer hesapları şöyle;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın