Ekrem İmamoğlu'nun X Hesabına Erişim Engeli Getirildi

24 Nisan 2025: 9,7 milyon takipçili X hesabı (ekrem_imamoglu), millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 24 Nisan 2025 tarihli ve 2025/4361 sayılı kararıyla erişime engellenmişti ve X platformu hesabı Türkiye’den görünmez kılmıştı.

9 Mayıs 2025: Uluslararası X hesabı (imamoglu_int) ise Mayıs 2025’te yine aynı gerekçeyle erişime engellenmişti ve X platformu hesabı Türkiye’den henüz görünmez kılmadı.

13 Kasım 2025: Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi‘nin CBAdayOfisi kullanıcı adlı X hesabı İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 13 Kasım 2025 tarihli ve 2025/11774 sayılı kararıyla erişime engellenmişti.

14 Kasım 2025: Engellemenin ardından hesabın adı CBAdayOfisi1 olarak değiştirilmişti, ancak bu hesap adı da 14 Kasım 2025’te aynı gerekçeyle erişime engellenmişti. X platformu hesabı Türkiye’den görünmez kılmamıştı.

16 Kasım 2025: Hesap ismi CBAdayOfisi11 olarak yeniden değiştirildi, fakat bu hesap da 16 Kasım 2025’te yine millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. X platformu hesabı 17 Kasım 2025’te Türkiye’den görünmez kıldı.