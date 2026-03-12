onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ekrem İmamoğlu'nun X Hesabına Erişim Engeli Getirildi

Ekrem İmamoğlu'nun X Hesabına Erişim Engeli Getirildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.03.2026 - 15:25

19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınıp tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun yeni X hesabına erişim engeli getirildi. Engelli Web'in aktardığına göre Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Engelliweb'in aktardığına göre Ekrem İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engeli getirildi.

Engelliweb'in aktardığına göre Ekrem İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engeli getirildi.

Haberde 'Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı (CAOIletisim), 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. X platformu 209 bin takipçili hesabı Türkiye'den henüz görünmez kılmadı.' ifadeleri kullanıldı.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin aktardığına göre bir yıl içinde İmamoğlu'nun erişime engellenen diğer hesapları şöyle;

İfade Özgürlüğü Derneği'nin aktardığına göre bir yıl içinde İmamoğlu'nun erişime engellenen diğer hesapları şöyle;

24 Nisan 2025: 9,7 milyon takipçili X hesabı (ekrem_imamoglu), millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 24 Nisan 2025 tarihli ve 2025/4361 sayılı kararıyla erişime engellenmişti ve X platformu hesabı Türkiye’den görünmez kılmıştı.

9 Mayıs 2025: Uluslararası X hesabı (imamoglu_int) ise Mayıs 2025’te yine aynı gerekçeyle erişime engellenmişti ve X platformu hesabı Türkiye’den henüz görünmez kılmadı.

13 Kasım 2025: Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi‘nin CBAdayOfisi kullanıcı adlı X hesabı İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 13 Kasım 2025 tarihli ve 2025/11774 sayılı kararıyla erişime engellenmişti. 

14 Kasım 2025: Engellemenin ardından hesabın adı CBAdayOfisi1 olarak değiştirilmişti, ancak bu hesap adı da 14 Kasım 2025’te aynı gerekçeyle erişime engellenmişti. X platformu hesabı Türkiye’den görünmez kılmamıştı.

16 Kasım 2025: Hesap ismi CBAdayOfisi11 olarak yeniden değiştirildi, fakat bu hesap da 16 Kasım 2025’te yine millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. X platformu hesabı 17 Kasım 2025’te Türkiye’den görünmez kıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın