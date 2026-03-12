Avrupa Yakası’nın Makbule’si Hasibe Eren Komedi Dizileri İçin Konuştu: Televizyonda Artık Neden Komedi Yok?
Bir dönem televizyon ekranlarında çok sayıda komedi dizisi yer alıyordu. Ancak son yıllarda bu türdeki yapımların giderek azaldığı dikkat çekiyor. İzleyiciler sosyal medyada sık sık eski komedi dizilerini özlediklerini dile getiriyor. Özellikle Avrupa Yakası gibi yapımlar hala konuşulmaya devam ediyor. Bu konuda dikkat çeken bir değerlendirme de oyuncu Hasibe Eren’den geldi. Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Makbule karakteriyle hafızalara kazınan Eren, televizyon dünyasındaki değişime değindi. Oyuncunun komedi dizileri hakkında yaptığı açıklamalar yeniden tartışma yarattı.
Hasibe Eren son dönemde televizyon ekranlarında komedi dizilerinin azalması hakkında konuştu.
Hasibe Eren yıllar önce Avrupa Yakası dizisinde rol almıştı.
