onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Avrupa Yakası’nın Makbule’si Hasibe Eren Komedi Dizileri İçin Konuştu: Televizyonda Artık Neden Komedi Yok?

Avrupa Yakası’nın Makbule’si Hasibe Eren Komedi Dizileri İçin Konuştu: Televizyonda Artık Neden Komedi Yok?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
12.03.2026 - 18:51

Bir dönem televizyon ekranlarında çok sayıda komedi dizisi yer alıyordu. Ancak son yıllarda bu türdeki yapımların giderek azaldığı dikkat çekiyor. İzleyiciler sosyal medyada sık sık eski komedi dizilerini özlediklerini dile getiriyor. Özellikle Avrupa Yakası gibi yapımlar hala konuşulmaya devam ediyor. Bu konuda dikkat çeken bir değerlendirme de oyuncu Hasibe Eren’den geldi. Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Makbule karakteriyle hafızalara kazınan Eren, televizyon dünyasındaki değişime değindi. Oyuncunun komedi dizileri hakkında yaptığı açıklamalar yeniden tartışma yarattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hasibe Eren son dönemde televizyon ekranlarında komedi dizilerinin azalması hakkında konuştu.

Hasibe Eren son dönemde televizyon ekranlarında komedi dizilerinin azalması hakkında konuştu.

Oyuncu bu durumun yalnızca tercih meselesi olmadığını söyledi. Televizyon sisteminin değişmesinin komedi üretimini zorlaştıran bir unsur olarak görüldüğünü anlattı. Hasibe Eren’e göre en büyük sorun bölüm süreleri. Günümüzde dizilerin ortalama süresi 150 ile 160 dakika arasında değişiyor. Bu kadar uzun bir bölüm süresinin de komedi için uygun olmadığını ifade etti. 

“Bu kurallar değişmediği sürece televizyonda komedi dizisi olamaz. Çünkü 160 dakika sürebilecek bir komedi dizisi yok. Onu yazabilecek yazar da yok.”

Hasibe Eren yıllar önce Avrupa Yakası dizisinde rol almıştı.

Hasibe Eren yıllar önce Avrupa Yakası dizisinde rol almıştı.

Dizide canlandırdığı Makbule karakteri izleyicinin aklında yer eden rollerden biri olmuştu. Avrupa Yakası hala televizyon tarihinin en sevilen komedi dizileri arasında gösteriliyor. Dizinin bölümleri günümüzde bile tekrar tekrar izleniyor. Sosyal medyada da sık sık diziye dair paylaşımlar yapılıyor. Birçok izleyici eski komedi dizilerini özlediğini dile getiriyor. Özellikle Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve benzeri yapımlar sürekli gündeme geliyor. İzleyiciler yeni komedi dizilerinin yapılmasını istediklerini belirtiyor. Ancak mevcut televizyon düzeni bu tür yapımların ortaya çıkmasını zorlaştırıyor. Hasibe Eren’in açıklamaları da bu tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın