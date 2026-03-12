Sıla Türkoğlu Yeni Dizisiyle İlgili Esprili Yorumuyla Sosyal Medyada Gündeme Geldi
Kızılcık Şerbeti’yle ünlenen Sıla Türkoğlu, yeni dizisi Doktor Başka Hayatta ile yeniden ekranlara döndü. NOW’da başlayan Doktor Başka Hayatta, İtalya’da çok meşhur olan Doc dizisinden uyarlama. Bahar dizisinin finaliyle birlikte ekranlarda hastanede geçen bir dizi kalmadığı için Doktor Başka Hayatta epey ilgi görecek gibi görünüyor.
Şimdiyse dizinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu esprili paylaşımıyla adından söz ettirdi. Gelin detaylara geçelim…
Doktor Başka Hayatta henüz ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Dizide dahiliye uzmanı olarak yer alan Sıla Türkoğlu, yeni bölümün reklamı için esprili bir üslup tercih edince sevenlerini güldürmeyi başardı.
