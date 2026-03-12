onedio
Sıla Türkoğlu Yeni Dizisiyle İlgili Esprili Yorumuyla Sosyal Medyada Gündeme Geldi

Sıla Türkoğlu Yeni Dizisiyle İlgili Esprili Yorumuyla Sosyal Medyada Gündeme Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
12.03.2026 - 18:02

Kızılcık Şerbeti’yle ünlenen Sıla Türkoğlu, yeni dizisi Doktor Başka Hayatta ile yeniden ekranlara döndü. NOW’da başlayan Doktor Başka Hayatta, İtalya’da çok meşhur olan Doc dizisinden uyarlama. Bahar dizisinin finaliyle birlikte ekranlarda hastanede geçen bir dizi kalmadığı için Doktor Başka Hayatta epey ilgi görecek gibi görünüyor. 

Şimdiyse dizinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu esprili paylaşımıyla adından söz ettirdi. Gelin detaylara geçelim…

Doktor Başka Hayatta henüz ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Doktor Başka Hayatta henüz ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Sıla Türkoğlu’nun yanı sıra başrollerde İbrahim Çelikkol, Şebnem Hassanisoughi, Bertan Asllani, Ferit Aktuğ, Esra Akkaya, Eylül Tumbar, Yasemin Yazıcı ve Merve Bulut gibi birçok başarılı isim yer alıyor. Her hafta pazar günleri yayın hayatına devam edecek olan dizi ilk bölümüyle iddialı bir çıkış yakalamış, reyting listelerinde ikinci sıraya yerleşmişti.

Dizide dahiliye uzmanı olarak yer alan Sıla Türkoğlu, yeni bölümün reklamı için esprili bir üslup tercih edince sevenlerini güldürmeyi başardı.

Dizide dahiliye uzmanı olarak yer alan Sıla Türkoğlu, yeni bölümün reklamı için esprili bir üslup tercih edince sevenlerini güldürmeyi başardı.

Ünlü oyuncu, yeni bölüm fragmanını “pazara inş nöbet koymazlar da Doktor Başka Hayatta izleriz” notuyla paylaştı. Dizisever X kullanıcıları hemen paylaşımı alıntılayarak “kaliteli mizah yapan ünlü”, “hem komik hem güzel olunca kızlar” gibi yorumlar yazdı.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
