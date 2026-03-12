Sıla Türkoğlu Yeni Dizisiyle İlgili Esprili Yorumuyla Sosyal Medyada Gündeme Geldi

Sıla Türkoğlu’nun yanı sıra başrollerde İbrahim Çelikkol, Şebnem Hassanisoughi, Bertan Asllani, Ferit Aktuğ, Esra Akkaya, Eylül Tumbar, Yasemin Yazıcı ve Merve Bulut gibi birçok başarılı isim yer alıyor. Her hafta pazar günleri yayın hayatına devam edecek olan dizi ilk bölümüyle iddialı bir çıkış yakalamış, reyting listelerinde ikinci sıraya yerleşmişti.