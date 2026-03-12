onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Teşkilat Dizisinde Yeni Bir Karakter Geliyor: Ünlü Oyuncu Kadroya Katıldı

Teşkilat Dizisinde Yeni Bir Karakter Geliyor: Ünlü Oyuncu Kadroya Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
12.03.2026 - 17:14

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi yeni bölümleriyle izleyicinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Pazar akşamlarının dikkat çeken yapımı kadrosuna yeni bir oyuncu dahil etti. Daha önce çeşitli televizyon projelerinde yer alan deneyimli bir isim Teşkilat ekibine katıldı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi uzun süredir televizyon izleyicisinin dikkatini çeken yapımlar arasında yer alıyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi uzun süredir televizyon izleyicisinin dikkatini çeken yapımlar arasında yer alıyor.

Dizi altıncı sezonunda da yayın hayatını sürdürüyor. Her hafta farklı operasyonların anlatıldığı bölümler izleyicinin ilgisini canlı tutuyor. Aksiyon sahneleri ve hikaye akışı nabızları yükseltiyor. Reyting sonuçlarında da dizinin ilgiyle takip edildiği gözler önüne serilmiş oluyor. Şimdiyse Teşkilat’ın gündeme gelme nedeni deneyimli oyuncular arasından bir ismi konuk etmesi oldu.

Muttalip Müjdeci projeye konuk oyuncu olarak geliyor.

Muttalip Müjdeci projeye konuk oyuncu olarak geliyor.

Ünlü isim son zamanlarda özellikle Uzak Şehir ve Eşref Rüya dizilerindeki performansıyla dikkat çekmişti. Birsen Altuntaş’ın haberine göre karakter ters köşe bir hikayeyle diziye dahil olacak.

Teşkilat her pazar yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Dile kolay altı sezondur yayın hayatını sürdürdüğü için birçok oyuncu hikayede hayat buldu. Bakalım Muttalip Müjdeci’yi nasıl bir rolde izleyeceğiz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın