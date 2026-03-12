Teşkilat Dizisinde Yeni Bir Karakter Geliyor: Ünlü Oyuncu Kadroya Katıldı

Ünlü isim son zamanlarda özellikle Uzak Şehir ve Eşref Rüya dizilerindeki performansıyla dikkat çekmişti. Birsen Altuntaş’ın haberine göre karakter ters köşe bir hikayeyle diziye dahil olacak.

Teşkilat her pazar yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Dile kolay altı sezondur yayın hayatını sürdürdüğü için birçok oyuncu hikayede hayat buldu. Bakalım Muttalip Müjdeci’yi nasıl bir rolde izleyeceğiz?