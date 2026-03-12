Teşkilat Dizisinde Yeni Bir Karakter Geliyor: Ünlü Oyuncu Kadroya Katıldı
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi yeni bölümleriyle izleyicinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Pazar akşamlarının dikkat çeken yapımı kadrosuna yeni bir oyuncu dahil etti. Daha önce çeşitli televizyon projelerinde yer alan deneyimli bir isim Teşkilat ekibine katıldı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi uzun süredir televizyon izleyicisinin dikkatini çeken yapımlar arasında yer alıyor.
Muttalip Müjdeci projeye konuk oyuncu olarak geliyor.
