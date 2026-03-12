onedio
13 Mart Cuma Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu
13 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.03.2026 - 18:10

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Mart Cuma günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Mart Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gökyüzünün enerjisi bugün senin kaval kemiklerine ve vücudunun elektriksel iletkenliğine, yani sinir iletimine, oldukça yoğun bir şekilde etki ediyor. Bu durum, vücudunda bazı kramplara sebep olabilir. Çünkü bu durumun önüne geçmek için harika bir önerimiz var!

Potasyum ağırlıklı bir beslenme, yani muz ve patates gibi potasyum zengini gıdalar tüketmek, bugün senin için hayati bir önem taşıyor. Bu sayede vücudundaki elektriksel iletkenliği dengeleyebilir ve krampları önleyebilirsin. Ayrıca, sinir sistemini topraklamak için çıplak ayakla çimene basmayı ya da bir ağaca dokunmayı da deneyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

