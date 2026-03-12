onedio
13 Mart Cuma Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
13 Mart 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.03.2026 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 13 Mart Cuma gününüz nasıl geçecek? 

13 Mart Cuma günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün itibarıyla bekarlık günlerinin sonuna geldiğini söyleyebiliriz. Üstelik bu kişi, normalde ilgi alanına girmeyen, belki de tarzın dışında biri olabilir. Ama bu kişinin enerjisi, bir anda seni büyüleyecek ve kalbinin ritmini hızlandıracak.

Belki bir market sırasında, belki de sokakta yürürken karşılaşacağın bu kişi, romantizm ateşini alevlendirecek ve adeta aşk rüzgarları estirecek. Bu karşılaşma sayesinde hafta sonuna bambaşka bir heyecanla girecek, kalbin aşkla dolup taşacak.

Ancak bir uyarımız var: Bu anlık heyecan, kalıcı bir aşk olmayabilir. Bu yüzden, bu yeni heyecanına kapılıp giderken aynı zamanda ayakların yere sağlam basmalı. Sonuçta aşk, bazen bir anlık heyecanla başlar ama kalıcı olması için zaman ve sabır gerektirir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

