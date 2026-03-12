Sevgili Kova, bugün itibarıyla bekarlık günlerinin sonuna geldiğini söyleyebiliriz. Üstelik bu kişi, normalde ilgi alanına girmeyen, belki de tarzın dışında biri olabilir. Ama bu kişinin enerjisi, bir anda seni büyüleyecek ve kalbinin ritmini hızlandıracak.

Belki bir market sırasında, belki de sokakta yürürken karşılaşacağın bu kişi, romantizm ateşini alevlendirecek ve adeta aşk rüzgarları estirecek. Bu karşılaşma sayesinde hafta sonuna bambaşka bir heyecanla girecek, kalbin aşkla dolup taşacak.

Ancak bir uyarımız var: Bu anlık heyecan, kalıcı bir aşk olmayabilir. Bu yüzden, bu yeni heyecanına kapılıp giderken aynı zamanda ayakların yere sağlam basmalı. Sonuçta aşk, bazen bir anlık heyecanla başlar ama kalıcı olması için zaman ve sabır gerektirir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…