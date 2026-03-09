onedio
Kova Burcu right-white
10 Mart 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem Astroloji Editörü
09.03.2026 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 10 Mart Salı gününüz nasıl geçecek? 

10 Mart Salı günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün partnerinle birlikte yapacağın spontane fikir alışverişleri, aranızdaki enerjiyi tazeleyecek ve ilişkine yeni bir soluk getirecek. Bu tarz ani ve doğaçlama konuşmalar, ilişkinin dinamiklerini güçlendirebilir ve aranızdaki bağı daha da kuvvetlendirebilir.

Eğer bekar bir Kova'san, bugün sosyal bir ortamda tanışacağın biriyle yaşayacağın heyecan verici bir yakınlaşma, Jüpiter'in pozitif enerjisiyle tutkulu bir hale dönüşebilir. Bu yeni tanışma, kalbinde çarpıcı bir etki yaratabilir ve belki de aşka dair tüm bakış açını değiştirebilir.

Fakat dikkat! Aşka hızlı kapılıyor ve kalbini kime kaptırdığını dahi fark etmeden hayatını değiştiriyorsun... Bu durum, kalbinin kırılmasına neden olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

