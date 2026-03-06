Sevgili Kova, bugün aşk hayatında kendi değerinin farkına varman ve bunu nasıl koruyacağını bilmen önemli olacak. Kendine yönelik davranışları daha dikkatli bir şekilde gözlemlemeye başlayacak, belki de ilk defa fark edeceksin ki seninle nasıl davranıldığı aslında senin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor.

Partnerinle aranızdaki ilişkiyi bir adım öteye taşıyacak, karşılıklı saygı ve destek üzerine sohbetler gündeme gelecek. Unutma ki seni gerçekten takdir eden biriyle birlikte olmayı hak ediyorsun. Bu, sadece bir aşk ilişkisi değil, aynı zamanda hayatın her alanında geçerli bir durum.

Bugün, kalbini partnerine açarken aynı zamanda sınırlarını da koruyorsun. Bu, hem kendine olan saygını hem de diğerlerine olan saygını korumanın bir yolu olabilir. Kendine olan saygıyı korumak, ilişkilerde dengenin önemini hatırlatan bir durum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…