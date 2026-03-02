onedio
3 Mart 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

02.03.2026 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 3 Mart Salı gününüz nasıl geçecek? 

3 Mart Salı günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün kalbinin en derin köşelerinde sakladığın tutkuların ve korkularının arasında bir yerlerde kaybolabilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, partnerine karşı hissettiğin o ufak tefek güvensizlik duygularının aslında kendi içinde sakladığın korkuların bir yansıması olduğunu anlayacaksın. Bu korkularınla yüzleşmek, ilişkini daha sağlam bir zemine oturtmanı sağlayabilir.

Peki bekar mısın? İşte o zaman dikkatli olmalısın! Zira bugün, tehlikeli bir çekimle karşı karşıya kalabilir veya yalnızlık korkusuyla yanlış birine sığınabilirsin. Ancak unutma ki kalbinin kapılarını sadece gerçekten güvenebileceğin kişiye açmalısın. Aşkta dikkatli olman gereken bir gün seni bekliyor. Kalbinin sesini dinle, ama aklını da unutma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
