Sevgili Kova, bugün kalbinin en derin köşelerinde sakladığın tutkuların ve korkularının arasında bir yerlerde kaybolabilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, partnerine karşı hissettiğin o ufak tefek güvensizlik duygularının aslında kendi içinde sakladığın korkuların bir yansıması olduğunu anlayacaksın. Bu korkularınla yüzleşmek, ilişkini daha sağlam bir zemine oturtmanı sağlayabilir.

Peki bekar mısın? İşte o zaman dikkatli olmalısın! Zira bugün, tehlikeli bir çekimle karşı karşıya kalabilir veya yalnızlık korkusuyla yanlış birine sığınabilirsin. Ancak unutma ki kalbinin kapılarını sadece gerçekten güvenebileceğin kişiye açmalısın. Aşkta dikkatli olman gereken bir gün seni bekliyor. Kalbinin sesini dinle, ama aklını da unutma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…