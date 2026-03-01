Sevgili Kova, bugün sağlığın aslında uyku döngün ve dinlenme kalitenle çok yakından ilişkili olduğunu hatırlatmak istiyoruz. İyi bir uyku, tüm gün enerjik hissetmenin anahtarıdır ve bu da sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biridir.

Gece uykusuna geçmeden önce, zihnini boşaltmanı sağlayacak sakinleştirici aktivitelerle meşgul olman, uykunun kalitesini ve huzurunu artıracaktır. Belki bir kitap okuyabilir, belki de hafif bir müzik dinleyebilirsin.

Sabahları ise uyanır uyanmaz yüzünü soğuk suyla yıkamanı öneriyoruz. Bu basit ama etkili bir yöntemle, dolaşımını hızlandırabilir ve güne daha enerjik bir başlangıç yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…