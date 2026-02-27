onedio
28 Şubat Cumartesi Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu
28 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Şubat Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Şubat Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün senin için öz bakım zamanı. Zihnin, biyolojik sistemindeki istenmeyen misafirlerle, yani parazitlerle mücadele etme vakti geldi. Kendini her şeyi düzeltme baskısı altında hissettiğini biliyoruz. Ancak bu durum, hücrelerinde bir gerginlik yaratıyor ve bu da genel sağlığını olumsuz etkiliyor. Kendine bir iyilik yap ve bu süreçte sisteminin kendi kendini onarmasına izin ver. 

Sindirim sisteminin bugün biraz daha hassas olacağını unutma. İlginç bir şekilde, analitik zihninin bir yansıması gibi çalışacak. Bu nedenle, kaygılardan uzak, huzurlu bir ruh haliyle beslenmeye özen göstermelisin. Bu, en sofistike detoks programından bile daha etkili sonuçlar verecek. Yani, bugün biraz rahatla, kendini dinle ve vücudunun neye ihtiyaç duyduğunu anlamaya çalış. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

