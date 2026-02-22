onedio
23 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

22.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Şubat Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Şubat Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, stresli ve sinirli günlerin uyku kalitesini düşürdüğünü biliyor muydun? İşte bu yüzden Pazartesi sendromuna kapılmamak senin elinde. Unutma, haftanın en yoğun günlerinden biri olan Pazartesi'ye enerjik başlamak için kaliteli bir uykuya ihtiyacın var. Sinirsel gerginliklerin ve stresin uykunu bölmesine izin verme.

Biraz nefes egzersizi yapmayı denedin mi hiç? İnan bana, bu basit ama etkili yöntem, sinirlerini yatıştırmak ve enerjini yeniden dengede tutmak için harika bir yol. Kendine birkaç dakika ayır, derin bir nefes al ve yavaşça ver. Bu küçük egzersiz, hem zihnin hem de bedenin için harika bir yenilenme olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

