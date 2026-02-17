onedio
18 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

17.02.2026 - 18:16

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Şubat Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gözlerini dinlendirmeye ne dersin? Göz yorgunluğunun pençesine düşmemen için sana bir tavsiyemiz var. Eğer uzun süreli bir ekrana bakıyorsan, her 20 dakikada bir gözlerini ekrandan ayırıp uzak bir noktaya odaklanmayı dene. Bu basit egzersiz, göz kaslarını rahatlatacak ve göz yorgunluğunu önleyecektir. 

Tam da bu noktada kendine zaman tanımak, belki gözlerini kapatıp biraz dinlenmek iyi bir fikir olabilir. Galiba bugün gözlerin sana dinlenme vaktinin geldiğini, artık köşene çekilip soluklanmanın vakti geldiğini işaret ediyordur. Durulmak ve derin nefesler alıp biraz kendine vakit ayırmak kadar cilt bakımları ile sağlıklı rutinler oluşturmayı da bir düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

