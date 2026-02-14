onedio
15 Şubat Pazar Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu
15 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Şubat Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Şubat Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün yıldızların sana söylediği bir şey var: Dolaşım sistemin biraz hassas olabilir. O uzun saatler boyunca masa başında oturmak, belki de farkında olmadan vücudunu biraz yoruyor olabilir. Bu durum, zaman zaman uyuşmalara bile neden olabilir.

Ayrıca, su tüketimin konusunda da biraz dikkatli olman gerekiyor gibi görünüyor. Belki de yoğunluk içerisinde su içmeyi unutuyor, belki de farkında olmadan daha az su tüketiyorsun. İşte burada bir de devreye küçük hareket araları giriyor. Evet, belki biraz zor görünebilir ama inan bana, bu küçük aralar hem dolaşımını hem de genel sağlığını olumlu yönde etkileyecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

