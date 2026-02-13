onedio
14 Şubat Cumartesi Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu
14 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 14 Şubat Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 14 Şubat Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün kendini bir anda donmuş bir buz küpü gibi hissedebilirsin. Çünkü ısı dengen biraz hassas. Ani hava değişimleri seni biraz zorlayabilir. Bu yüzden, bugün gardırobunu yeniden düşünmenin tam zamanı! Katmanlı giyinmek senin için en iyi seçenek olabilir. 

Ne dersin, biraz moda deneyimi yaşamaya hazır mısın? Belki biraz eğlenceli olabilir! Üst üste giydiğin parçaları biraz çılgınca kombinleyebilirsin. Unutma ki bugün senin için en önemli şey sıcak kalmak. Tabii tüm bunlar biraz da stres atmakla ilgili! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

