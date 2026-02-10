onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 11 Şubat Çarşamba Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
11 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
10.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Şubat Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün seni tatlı sürprizler bekliyor. Bedeninin verdiği tepkiler tam da beklediğinden farklı zamanlarda karşına çıkabilir. Bu durum, seni biraz şaşırtabilir. Günlük rutininden sapmanı gerektirecek bir durum ise hayatına yepyeni bir soluk getirebilir.

Güneş ile Chiron arasındaki altmışlık, bugün senin için oldukça belirleyici olacak. Bu etkileşim, belki de uzun zamandır hissettiğin o kopukluk duygusunun bedeninde nasıl bir etki yarattığını daha net bir şekilde fark etmeni sağlayacak. Böylece, bedenini bir 'araç' olarak değil, daha çok bir 'ortak' olarak görmeye başlayabilirsin. Bu, senin için son derece iyileştirici bir deneyim olabilir. Şimdi hem fiziksel hem de ruhsal anlamda güçlenebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

