6 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

05.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Şubat Cuma günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Şubat Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Merkür, komşu burcun Balık'a adım atıyor. Bu geçiş ise senin gibi hava elementi bir burç için biraz karmaşık enerjiler taşıyor. Özellikle sinir sisteminde hassasiyet yaratabilecek bu durum, aşırı uyarılmaya karşı dikkatli olman gerektiğini işaret ediyor.

Gün içinde kendini hızla yorulmuş hissetmen, bu durumun en belirgin göstergesi olabilir. Bu yüzden bugün biraz yavaşlamak, sessiz ve huzurlu ortamlarda vakit geçirmek senin için en iyisi olabilir. Belki bir kitap okuyabilir, belki de meditasyon yapabilirsin. Zihnin hızla dönen çarklarını biraz olsun durdurmak ve boşaltmak, bu enerjileri dengelemene yardımcı olacaktır.

Bir başka önerimiz ise müzik. Belki bir klasik müzik parçası, belki de doğanın ritmi ile bütünleşen bir su sesi... Bu tür sesler, sinir sistemini yatıştırabilir ve rahatlamanı sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

