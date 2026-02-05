Sevgili Kova, bugün Merkür, komşu burcun Balık'a adım atıyor. Bu geçiş ise senin gibi hava elementi bir burç için biraz karmaşık enerjiler taşıyor. Özellikle sinir sisteminde hassasiyet yaratabilecek bu durum, aşırı uyarılmaya karşı dikkatli olman gerektiğini işaret ediyor.

Gün içinde kendini hızla yorulmuş hissetmen, bu durumun en belirgin göstergesi olabilir. Bu yüzden bugün biraz yavaşlamak, sessiz ve huzurlu ortamlarda vakit geçirmek senin için en iyisi olabilir. Belki bir kitap okuyabilir, belki de meditasyon yapabilirsin. Zihnin hızla dönen çarklarını biraz olsun durdurmak ve boşaltmak, bu enerjileri dengelemene yardımcı olacaktır.

Bir başka önerimiz ise müzik. Belki bir klasik müzik parçası, belki de doğanın ritmi ile bütünleşen bir su sesi... Bu tür sesler, sinir sistemini yatıştırabilir ve rahatlamanı sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…