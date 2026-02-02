onedio
3 Şubat Salı Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
3 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Şubat Salı günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Şubat Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Merkür ve Jüpiter, bir üçgen oluşturarak seninle iletişime geçiyor. Bu güçlü etkileşim, bedeninin sana gönderdiği sinyalleri daha net bir şekilde hissetmeni sağlıyor. Eğer son zamanlarda kendini biraz yorgun veya halsiz hissediyorsan, bu durumu görmezden gelmek yerine biraz daha derine inmende fayda var. Belki de bedenin, üzerinde taşıdığın ağırlıklardan biraz olsun kurtulman gerektiğini söylüyor olabilir.

Detoks yapmayı düşünüyorsan eğer, bu dönem tam sana göre. Detoks niyetlerini ve sade beslenme planlarını destekleyen gökyüzü hareketleri, gereksiz yüklerden kurtulmak ve vücudunu temizlemek için ideal bir zaman diliminde olduğunu da ifade ediyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
