Telefonlar Susunca İnsan Kendini Duyar mı? Güneş Altunkaş’tan Çarpıcı Bir Roman: “Yedi Günlük Sessizlik”

“Telefonu bırakınca hayat düzelir mi?” gibi naif ve basit bir soruyla değil, çok daha sert bir yerden soruyor: Kendinle baş başa kalmaya cesaretin var mı?

Tüketim çılgınlığı üzerine kurulu bir dünyada dopamin salgılatan mavi ekranların bizi nasıl esir aldığını, anlardan ve mucizelerden nasıl da uzaklaştırdığını hatırlatıyor. Okurken insan kendi hayatını sanki bir dizi izler gibi dışarıdan seyretmeye başlıyor.

Romanın merkezinde Cem var. Sessizlikle büyümüş bir çocuk. İşitme engelli annesi Gül’ün dünyasında kelimeler değil, eksik kalan bakışlar ve yarım kalmış hisler konuşuyor. Cem’in hayatı üniversite sınavı sabahı geri dönüşsüz biçimde değişiyor ve annesini kaybetmesi, romanın görünmeyen omurgasına dönüşüyor. Çünkü bu hikâye yalnızca dijital bağımlılığı değil, yasın insanın içine nasıl yerleştiğini de anlatıyor.

Evde bir başka ses daha var: baba Şebap. Gürültülü, tahakkümcü, parayı ve gücü insanlığın önüne koyan, etiket meraklısı bir figür. Aslında romanın en rahatsız edici taraflarından biri de burada saklı. Çünkü Altunkaş karakterlerini kolayca “iyi” ve “kötü” diye ayırmıyor. Her insanın içinde bir kırılma, bir çatlak olduğunu; görünenle gerçeğin her zaman aynı olmadığını ustalıkla gösteriyor.

Cem’in arkadaş grubu ise bugünün gençliğinin küçük bir panoraması gibi: İpek, Emre, Tuna ve Kader. Aynı parkta yan yana oturuyorlar ama birbirlerine değil ekranlara bağlılar. Ve bir gün Kader ortaya o soruyu atıyor:

“Yedi gün sessiz kalalım mı?”

Sessizlik burada romantik bir inziva değil. Tam tersine, karakterlerin kaçtıkları her şeyin üzerine projektör tutan bir deney. Telefonu kapattığınızda dünya susmuyor; sadece iç ses yükseliyor. Ve insanın kendi sesi, çoğu zaman dış dünyanın gürültüsünden çok daha ürkütücü olabiliyor.

Roman boyunca sosyal medyanın parıltılı yüzü deşiliyor. Deştikçe de kitap sadece bir gençlik hikâyesi olmaktan çıkıyor. Vicdan, sorumluluk, aile içi güç dengeleri, kayıp duygusu ve aşk gibi kavramlar romanın alt katmanlarında dolaşmaya başlıyor. Ve bazı sahneler var ki öylece geçip gitmiyor; okurun içine bir bıçak gibi saplanıp kalıyor. Çünkü sessizlik bazen huzur değil, yüzleşme demek.

Fikrimce dahice yazılmış bu romanın en güçlü yanı şu: Kimseyi doğrudan yargılamıyor. Ne sosyal medyayı şeytanlaştırıyor ne de nostaljik bir “eskiden her şey daha güzeldi” masalı anlatıyor. Sadece şu soruyu soruyor: Gerçekten ne zaman kendimiz oluyoruz? Konuşurken mi, susarken mi?

Her eseriyle farklı bakış açıları ve temalar ortaya koyan yazar Güneş Altunkaş’ı yakından tanıyan biri olarak şunu söylemek mümkün: Bu kitap yalnızca bir hikâye anlatmıyor. Bir çağın ruh hâlini eksiksiz biçimde kayda geçiriyor.

Dijital çağın yalnızlığını, aile içindeki görünmeyen çatlakları ve insanın kendi sesiyle yüzleşme korkusunu anlatan romanın arkasındaki fikri ve karakterlerin dünyasını yazarın kendisinden dinledim.