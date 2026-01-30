onedio
31 Ocak Cumartesi Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu
31 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 31 Ocak Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 31 Ocak Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gökyüzünde Ay ve Jüpiter'in bir araya geliyor. Ancak bu birliktelik, ekran süresini fark etmeden uzatabilir. Yani, bilgisayarının, telefonunun veya televizyonunun karşısında geçirdiğin süre artabilir.

Fakat unutma ki gözlerini yormak ve gece boyunca ışığa maruz kalmak, uyku kaliteni düşürebilir. Uyku kalitesi düşük olan bir kişi, ertesi gün enerjik ve verimli olmakta zorlanabilir. Bu durum, hem iş hayatını hem de sosyal hayatını olumsuz etkileyebilir. 

Peki, bu durumun çözümü ne olabilir diye düşünüyorsan, işte size bir öneri: Yatmadan en az 30 dakika önce ekranlardan uzaklaş. Bu, hem gözlerinin dinlenmesini sağlar, hem de bedenine uyku moduna geçme sinyali verir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
