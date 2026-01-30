Sevgili Kova, bugün gökyüzünde Ay ve Jüpiter'in bir araya geliyor. Ancak bu birliktelik, ekran süresini fark etmeden uzatabilir. Yani, bilgisayarının, telefonunun veya televizyonunun karşısında geçirdiğin süre artabilir.

Fakat unutma ki gözlerini yormak ve gece boyunca ışığa maruz kalmak, uyku kaliteni düşürebilir. Uyku kalitesi düşük olan bir kişi, ertesi gün enerjik ve verimli olmakta zorlanabilir. Bu durum, hem iş hayatını hem de sosyal hayatını olumsuz etkileyebilir.

Peki, bu durumun çözümü ne olabilir diye düşünüyorsan, işte size bir öneri: Yatmadan en az 30 dakika önce ekranlardan uzaklaş. Bu, hem gözlerinin dinlenmesini sağlar, hem de bedenine uyku moduna geçme sinyali verir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…