26 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Ocak Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Ocak Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Neptün'ün Koç burcunda yaptığı dansla birlikte, bedenindeki gerilim artabilir. İçinde biriken enerjiyi dışarıya vermek için adeta yanıp tutuşuyorsun, değil mi? Ancak biraz dikkat! Fazla uyarana maruz kalmak, enerjini kontrol etmekte zorlanmana neden olabilir.

Biraz geri çekilip kendi içine dönmek ve enerjini dengede tutmak için minimal hareketler yapmayı tercih etmelisin. Belki bir yoga seansı, belki bir meditasyon anı... Kısa duraksamalar, kendini toparlaman ve enerjini stabilize etmen için birebir olacaktır. Görünen o ki şifa için sadece doğru ritmi bulman ve enerjini dengede tutman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

