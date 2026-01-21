onedio
22 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

21.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Ocak Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Ocak Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün enerjinin tavan yapmış olması seni fiziksel sınırlarını zorlama eğilimine sokabilir. Heyecanlı ve enerjik hissetmen harika, ama unutma ki bu enerji her zaman sürdürülebilir olmayabilir. Kendini kanıtlama ihtiyacı hissettiğinde, bedenini aşırı yormamaya dikkat etmen gerekiyor. Çünkü sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihin demektir ve her ikisine de ihtiyacın var.

Akşam saatlerinde ise kendine biraz gevşeme ve rahatlama zamanı ayırmanı öneriyoruz. Belki bir kitap okuyabilir, belki de en sevdiğin dizinin yeni bölümünü izleyebilirsin. Kendi kendine kaliteli zaman geçirmek, günün stresinden uzaklaşmanı ve enerjini yeniden toplamanı sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

