16 Ocak Cuma Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
16 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

15.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Ocak Cuma günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Ocak Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay, bugün Oğlak burcunda konumlanıyor. Bu durum, genelde dolaşım sistemini ve ayaklarını biraz daha hassas hale getirebilir. Yani, bugün kan dolaşımına biraz daha fazla önem vermen gerekebilir. Bu nedenle, uzun süre hareketsiz kalmamak adına kısa yürüyüşler yapmayı düşünebilirsin. Hem biraz hava alır hem de kan dolaşımını desteklemiş olursun.

Bir diğer konu ise uykusuzluk... Eğer son zamanlarda uykusuzluk çekiyorsan, bugün erken saatlerde biraz dinlenmeye ne dersin? Bedeninin sıkı bir disiplin, düzen ve dinlenmeye ihtiyacı olduğu çok belli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

