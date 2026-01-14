onedio
15 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

14.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Ocak Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Ocak Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün senin için biraz hassas bir gün olabilir. Özellikle de boynun ve boğazın konusunda. Uzun süreli konuşmalar, soğuk içecekler ya da belki de biraz fazla enerjik bir gün seni biraz rahatsız edebilir. Bu nedenle, kendini zorlamaktan kaçınman ve sesini biraz dinlendirmen bugün için en iyisi olabilir.

Tam da bu noktada yavaş bir tempo belirlemen ve belki de biraz daha ılık içecekler tüketmen sana iyi gelebilir. Kendine biraz mola ver, boğazını dinlendir ve enerjini koru. Zaten senin için en önemli olan, kendini iyi hissetmek değil mi? Yarın yeni bir gün ve yeni bir enerjiyle karşılanacaksın.... Şimdilik kendine dikkat et! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

