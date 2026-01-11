onedio
12 Ocak Pazartesi Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu
12 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 12 Ocak Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 12 Ocak Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları



Sevgili Kova, bugün seni biraz gergin hissettirebilecek bir durumla karşı karşıyasın. Sinir sistemini hafifçe uyaracak bazı etmenlerle karşılaşabilirsin. Ancak endişelenme, bu durum sadece bir durup düşünme ve kendine dikkat etme çağrısıdır.

Tam da bu yüzden gün içerisinde enerjinin birden düşmesi gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Bu durumlarla karşılaştığında ise biraz durup kendini toplaman ve enerjini yeniden dengelemek için biraz zaman ayırman gerekebilir. Unutma, bu durumlar sadece senin daha dikkatli olman gerektiğini hatırlatıyor.

Öte yandan bugün, ayaklarını ve dolaşım sistemini desteklemek bugün özellikle önemli olabilir. Bu, enerjini dengede tutman ve günün geri kalanında daha rahat hissetmen için yardımcı olabilir. Belki biraz yürüyüş yapabilir, ayaklarını yukarı kaldırabilir veya biraz meditasyon yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

