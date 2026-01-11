Sevgili Kova, bugün seni biraz gergin hissettirebilecek bir durumla karşı karşıyasın. Sinir sistemini hafifçe uyaracak bazı etmenlerle karşılaşabilirsin. Ancak endişelenme, bu durum sadece bir durup düşünme ve kendine dikkat etme çağrısıdır.

Tam da bu yüzden gün içerisinde enerjinin birden düşmesi gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Bu durumlarla karşılaştığında ise biraz durup kendini toplaman ve enerjini yeniden dengelemek için biraz zaman ayırman gerekebilir. Unutma, bu durumlar sadece senin daha dikkatli olman gerektiğini hatırlatıyor.

Öte yandan bugün, ayaklarını ve dolaşım sistemini desteklemek bugün özellikle önemli olabilir. Bu, enerjini dengede tutman ve günün geri kalanında daha rahat hissetmen için yardımcı olabilir. Belki biraz yürüyüş yapabilir, ayaklarını yukarı kaldırabilir veya biraz meditasyon yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…