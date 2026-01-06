Sevgili Kova, bugün bedenin alışılmışın dışında bir rahatlama arıyor. Rutinlerin dışına çıkmak, belki de biraz farklı bir hareket, yeni bir egzersiz rutini ya da tempoyu biraz değiştirmek gibi şeyler, sana çok iyi gelebilir. Alışılmışın dışına çıkmak ve bedenini şaşırtmak, aslında ona yeni bir enerji getirebilir.

Esneklik kazandıkça enerjin de serbestçe akıyor. Belki de bir yoga dersi, belki de bir dans kursu... Kim bilir? Belki de bedenin, alışılmışın dışında bir şeyler yapmak istiyor. Bugün, bedenini şaşırtmak olumlu sonuçlar veriyor. Belki de bu, yeni bir başlangıcın habercisi olabilir.

Bedenini dinle, ona ne iyi geleceğini o söyleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…