Kova Burcu right-white
7 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

06.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 7 Ocak Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 7 Ocak Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün bedenin alışılmışın dışında bir rahatlama arıyor. Rutinlerin dışına çıkmak, belki de biraz farklı bir hareket, yeni bir egzersiz rutini ya da tempoyu biraz değiştirmek gibi şeyler, sana çok iyi gelebilir. Alışılmışın dışına çıkmak ve bedenini şaşırtmak, aslında ona yeni bir enerji getirebilir.

Esneklik kazandıkça enerjin de serbestçe akıyor. Belki de bir yoga dersi, belki de bir dans kursu... Kim bilir? Belki de bedenin, alışılmışın dışında bir şeyler yapmak istiyor. Bugün, bedenini şaşırtmak olumlu sonuçlar veriyor. Belki de bu, yeni bir başlangıcın habercisi olabilir.

Bedenini dinle, ona ne iyi geleceğini o söyleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

