Sevgili Aslan, bugün kariyer merdivenlerinde hızla ilerlemek için gereken enerjiye fazlasıyla sahipsin. İş yerinde liderlik yeteneklerini sergileyebileceğin bir gün olacak. Tıkanan işlerin önünü açacak durumu kurtarıp yönetimi eline alacaksın. Üstelik bu başarı, sadece çevrenden takdir toplamanı sağlamayacak, aynı zamanda yeni bir sorumluluk ya da beklediğin zam haberinin de kapısını aralayacak.

Öte yandan bu akşam saatlerinde alacağın bir iş haberi, kariyerindeki bir düğümün çözülmesini de sağlayabilir. Maddi ve manevi anlamda kıymetli bir rahatlama yaşamak üzeresin. Hem takdir gördüğün ve tatmin olduğun bir iş yapmaya başlayacak hem de maddi anlamda ödüllendirileceksin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün tutku ve tehlike bir arada. Eğer uzun süredir devam eden bir ilişkin varsa, bugün partnerinin sadakatini sorgulayacağın garip bir tesadüf yaşayabilirsin. Ancak dikkatli olmalısın, zira gördüğün her şey gerçek olmayabilir ve bu şüphe tohumu bir kere kalbine düşünce, işleri yoluna sokmak düşündüğünden çok daha zor olabilir. Belki de kalbindeki tutkuyu ve aklındaki şüpheyi dengelemelisin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…