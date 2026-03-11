Sevgili Aslan, aşk hayatında bugün tutkunun ve tehlikenin sıcak bir dansı seni bekliyor. Eğer bir süredir devam eden bir ilişkin varsa, bugünün enerjisi seni partnerinin sadakatini sorgulamaya itebilir. Belki bir söz, belki bir bakış, belki de bir tesadüf; fakat bu durum seni bir anda derin düşüncelere daldırabilir.

Ancak bu durumda dikkatli olman gerektiğini unutma. Çünkü her zaman gördüğün her şey gerçek olmayabilir. Belki de gözlerinin önündeki tablo, aslında içinde bulunduğun durumu tam olarak yansıtmıyor olabilir. Bu tür şüphe tohumları bir kere kalbine düştüğünde, işleri eski haline getirmek düşündüğünden çok daha zor olabilir.

Bu yüzden belki de bugün, kalbindeki tutkuyu ve aklındaki şüpheleri dengelemeye çalışmalısın. Her iki duyguyu da kontrol altında tutarak, hem ilişkini hem de iç huzurunu koruyabilirsin... Unutma ki aşk bir denge oyunudur! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…