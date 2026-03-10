Sevgili Aslan, bugün enerjini tavan yapmış hissedebilirsin, adeta içindeki enerjiyi dışarı atmak için can atıyor olabilirsin. Bedenin de bu enerjiye ayak uyduruyor ve seni harekete geçmeye teşvik ediyor. Belki de bu enerjiyi atmak için gün içerisinde bir spor aktivitesi planlamak iyi bir fikir olabilir. Hafif bir koşu, belki bir yoga seansı ya da hızlı adımlarla yapılan bir yürüyüş... Kim bilir, belki de enerjinin zirve yaptığı bu gün, yeni bir spor dalı keşfetmek için ideal bir zaman olabilir.

Enerjini doğru bir şekilde yönlendirdiğinde, zihninin de berraklaştığını hissedeceksin. Ancak unutma ki her şeyin bir dengesi var. Enerjini gün boyu harcadıktan sonra, akşam saatlerinde biraz gevşeme zamanı ayırman önemli. Kendine biraz 'ben' zamanı ayırarak, hem bedenini hem de ruhunu dinlendir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…