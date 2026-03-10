onedio
11 Mart Çarşamba Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
11 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.03.2026 - 18:46

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Mart Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Mart Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün enerjini tavan yapmış hissedebilirsin, adeta içindeki enerjiyi dışarı atmak için can atıyor olabilirsin. Bedenin de bu enerjiye ayak uyduruyor ve seni harekete geçmeye teşvik ediyor. Belki de bu enerjiyi atmak için gün içerisinde bir spor aktivitesi planlamak iyi bir fikir olabilir. Hafif bir koşu, belki bir yoga seansı ya da hızlı adımlarla yapılan bir yürüyüş... Kim bilir, belki de enerjinin zirve yaptığı bu gün, yeni bir spor dalı keşfetmek için ideal bir zaman olabilir.

Enerjini doğru bir şekilde yönlendirdiğinde, zihninin de berraklaştığını hissedeceksin. Ancak unutma ki her şeyin bir dengesi var. Enerjini gün boyu harcadıktan sonra, akşam saatlerinde biraz gevşeme zamanı ayırman önemli. Kendine biraz 'ben' zamanı ayırarak, hem bedenini hem de ruhunu dinlendir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

