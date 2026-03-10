onedio
Galatasaray Taraftarının Koreografisi Osimhen’i Duygulandırdı

Galatasaray Taraftarının Koreografisi Osimhen’i Duygulandırdı

10.03.2026 - 20:54 Son Güncelleme: 10.03.2026 - 21:32

Galatasaraylı taraftarlar, Liverpool maçı öncesinde tribünlerde Osimhen ve annesinin yer aldığı bir koreografi açtı. Galatasaray’ın yıldızı, koreografi sonrasında duygusal anlar yaşamış ve seremonide gözyaşlarını tutamamıştı.

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Osimhen, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda annesi ile ilgili yaşadıklarını anlatmıştı.

Galatasaraylı taraftarlar, Liverpool maçı öncesi Osimhen ile birlikte annesinin yer aldığı bir koreografi çalışması yaptı. Tribünlerde açılan koreografi sosyal medyada çok beğenilirken, Osimhen ise duygusal anlar yaşadı. Galatasaray’ın süper golcüsünün gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Galatasaraylı taraftarların koreografisi

Osimhen'in gözyaşlarını tutamadığı anlar

