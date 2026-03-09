onedio
10 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Mart Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Mart Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Jüpiter Yengeç burcunda ileri hareketine devam ediyor. Bu durum, üzerindeki zihinsel yükü hafifletebilir. Bu yüzden gün içerisinde kendini fazla zorlamamaya özen göster. Bu, hem bedenen hem de zihnen kendini daha iyi hissetmene yardımcı olacaktır. Belki biraz hava almak için kısa bir yürüyüşe çıkabilirsin. Ya da belki de birkaç esneme hareketiyle vücudunu rahatlatabilirsin. 

Akşam saatlerinde ise enerjini dengede tutmak adına biraz dinlenmeye ne dersin? Belki bir kitap okuyabilir, belki de sevdiğin bir filmi izleyebilirsin. Enerjini dengede tutmak için biraz da meditasyonu dene deriz! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

