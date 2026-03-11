onedio
12 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

11.03.2026 - 18:16

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 12 Mart Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 12 Mart Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün seninle biraz sağlık üzerine konuşmak istiyoruz. Biliyoruz, genellikle bu tür konuları biraz sıkıcı bulabilirsin ama bugün böbreklerinle ilgili önemli bir konu var. Böbreklerin, vücudunun sıvı ve elektrolit dengesini sağlamak için sürekli olarak çalışıyor ve bugün bu durum biraz daha kritik görünüyor.

Cildin de bugün özellikle dikkat etmen gereken bir başka bölge. Genellikle dışarıdan uyguladığımız nemlendiricilerle cildimizi korumaya çalışırız, değil mi? Ancak bugün durum biraz farklı. Cildinin nemlenmesi için içeriden, yani vücuduna aldığın sıvılarla destek olman gerekiyor. Bu yüzden mineral dengesi yüksek sıvılara yönelmeli ve bol bol su içmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

