astroirem Astroloji Editörü
08.03.2026 - 18:16

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 9 Mart Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 9 Mart Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gökyüzünün enerjisi seni biraz zorlayabilir. Zihinsel olarak yoğun bir gün seni bekliyor ve bu durum, bedenini de yorabilir. Gün içinde kendine küçük molalar vererek dengede kalabilirsin. Bu molalar, hem zihinsel hem de bedensel yorgunluğunu hafifletebilir. İster bir fincan kahve eşliğinde kitap oku, ister sevdiğin bir şarkıyı dinle, önemli olan biraz olsun dinlenmek ve enerjini toplamak.

Bir diğer önerimiz ise hava ne olursa olsun biraz dışarı çıkmak. Belki bir parkta kısa bir yürüyüş, belki de sadece balkonda biraz temiz hava almak... Bu tür aktiviteler, zihnin ve bedenin yeniden canlanmasına yardımcı olabilir. Tabii biraz da sosyal medyadan biraz uzaklaşmayı düşün. Sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

