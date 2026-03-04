Sevgili Terazi, bugün kendini biraz farklı hissedebilirsin. Özellikle kalça ve bacak bölgelerinde hafif bir sertlik, belki de bir gerginlik hissi olabilir. Bu durum, belki de uzun süreli oturmalara veya hareketsiz kalmaya bağlı olabilir.

Böyle zamanlarda, uzun yürüyüşler yerine daha kontrollü hareketler yapmanı öneririz. Çünkü bu durum, kaslarının üzerine gereğinden fazla yük bindirebilir ve daha fazla rahatsızlık hissetmene neden olabilir.

Ayrıca, bu tür durumlarda esneme egzersizlerinin de çok iyi geldiğini unutma. Esneme hareketleri, kaslarının gevşemesine yardımcı olur ve sertlik hissinin azalmasına yardım eder. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…