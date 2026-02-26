Sevgili Terazi, bugün başlayan Merkür retro, detaylara dikkat etmeyi seven ruhun için zorlayıcı olabilir. Bu dönemde, her zamankinden daha fazla detaylara takılabilir ve bunun da bedeninde belirli bir gerginlik yaratma eğiliminde olduğunu fark edebilirsin.

Bu gerginlik en çok karın bölgende hissedilebilir ve sanki tüm stresin orada 'toplandığını' hissedebilirsin. Zaten bu durum genellikle zihinsel stresin bir sonucudur ve biraz zihinsel kontrolü bırakmak, bedenini rahatlatmanın en etkili yolu olabilir.

Bunun için birkaç önerimiz var. İlk olarak, bir fincan sıcak bitki çayı tüketmeyi dene. İkinci olarak, hafif bir esneme rutini yapmayı düşün. Ve son olarak, plan yapmadan geçirilen bir saat, bu dönemde sana iyi gelebilir. Bu süreyi ise sadece kendine ayır! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…