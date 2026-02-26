onedio
Terazi Burcu
27 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
26.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 27 Şubat Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 27 Şubat Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün başlayan Merkür retro, detaylara dikkat etmeyi seven ruhun için zorlayıcı olabilir. Bu dönemde, her zamankinden daha fazla detaylara takılabilir ve bunun da bedeninde belirli bir gerginlik yaratma eğiliminde olduğunu fark edebilirsin.

Bu gerginlik en çok karın bölgende hissedilebilir ve sanki tüm stresin orada 'toplandığını' hissedebilirsin. Zaten bu durum genellikle zihinsel stresin bir sonucudur ve biraz zihinsel kontrolü bırakmak, bedenini rahatlatmanın en etkili yolu olabilir.

Bunun için birkaç önerimiz var. İlk olarak, bir fincan sıcak bitki çayı tüketmeyi dene. İkinci olarak, hafif bir esneme rutini yapmayı düşün. Ve son olarak, plan yapmadan geçirilen bir saat, bu dönemde sana iyi gelebilir. Bu süreyi ise sadece kendine ayır! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

