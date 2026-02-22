Sevgili Terazi, son zamanlarda bel ve sırt ağrılarından mı şikayetçisin? Eğer öyleyse, bu durumun nedeni uzun süreli masa başında kalman olabilir. Çalışma hayatının getirdiği zorunluluklara rağmen sağlığın her şeyden önemli olduğunu aklından çıkarmamalısın.

Özellikle masa başında çalışırken, omurganın doğru bir şekilde konumlanması büyük önem taşıyor. Yanlış bir duruş, bel ve sırt ağrılarına neden olabilir. Bu yüzden, duruşunu düzeltmek için biraz zaman ayırmanı öneriyoruz.

Bir başka önemli nokta da molalar. Kendine sık sık küçük molalar vermek, hem zihnen hem de fiziken rahatlamana yardımcı olabilir. Çayını al, biraz dışarı çık, belki biraz yürüyüş yap. İşte bu sana çok iyi gelecek! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…