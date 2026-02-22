onedio
23 Şubat Pazartesi Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
23 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

22.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Şubat Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Şubat Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları



Sevgili Terazi, son zamanlarda bel ve sırt ağrılarından mı şikayetçisin? Eğer öyleyse, bu durumun nedeni uzun süreli masa başında kalman olabilir. Çalışma hayatının getirdiği zorunluluklara rağmen sağlığın her şeyden önemli olduğunu aklından çıkarmamalısın.

Özellikle masa başında çalışırken, omurganın doğru bir şekilde konumlanması büyük önem taşıyor. Yanlış bir duruş, bel ve sırt ağrılarına neden olabilir. Bu yüzden, duruşunu düzeltmek için biraz zaman ayırmanı öneriyoruz.

Bir başka önemli nokta da molalar. Kendine sık sık küçük molalar vermek, hem zihnen hem de fiziken rahatlamana yardımcı olabilir. Çayını al, biraz dışarı çık, belki biraz yürüyüş yap. İşte bu sana çok iyi gelecek! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

