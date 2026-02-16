onedio
17 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 17 Şubat Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 17 Şubat Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça özel bir gün! Zira, Kova burcunda büyüleyici bir Güneş Tutulması yaşanacak ve bu sana hayat kaliteni yükseltecek bir karar alma fırsatı sunabilir. Belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir konuda nihayet adım atma zamanı geldi.

Tutulmanın enerjisi ile güzellik ve bakım rutininle ilgili kalıcı bir değişiklik yapmayı düşünüyorsan tam zamanı olabilir. Belki yeni bir saç stili, belki de cildine daha fazla özen göstermek... Kim bilir? Heyecan verici bir değişim sana şifa enerjisi de getirebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
