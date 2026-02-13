onedio
14 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
13.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 14 Şubat Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 14 Şubat Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün senin için biraz zorlu bir gün olabilir, özellikle de gözlerin söz konusu olduğunda. Göz yorgunluğunun belirginleştiğini hissedebilirsin, bu durumun sebebi ise uzun süreli ekran karşısında kalman olabilir.

Biliyoruz ki, bu dijital çağda ekran karşısında geçirilen zamanın etkileri kaçınılmaz. Ancak bugün, bu durum senin için biraz daha fazla baş ağrısı yapabilir. Bu nedenle, gözlerini dinlendirmen ve koruman gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. İşte senin için küçük bir öneri: 20 dakikada bir kısa bir bakış molası ver. Bu, gözlerini dinlendirmene yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

