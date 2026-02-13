Sevgili Terazi, bugün kararlı olmalısın! İki seçeneğin var ve bu sefer denge kurmak yerine birini seçmen gerekecek. Hafta sonu belki bir kafede otururken, belki bir arkadaş toplantısında, işle ilgili bir konu gündeme gelebilir. Bu konu, ilk başta basit bir sohbet gibi görünebilir ama aslında sana sunulan bir fırsatın ta kendisi! Şimdi bu fırsatın ciddiyetine odaklanmalı, geleceğinin seyrini belirlemelisin.

Bir ortaklık ya da iş birliği teklifi ise gündemdeki konu, yeni kurulan bağlarla hayatının değişmesi son derece olası. Eğer taraflar arasında bir uzlaşma sağlanırsa, bu durumdan oldukça kazançlı çıkabilirsin. Ancak bu sefer, herkesin memnun olması için kendi payından feragat etmemeli, aksine kendi çıkarlarını da düşünmeye başlamalısın. İşte bu sana dengeden çok mutluluk, başarının yanında ise kazanç getirecektir!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise romantik bir rüzgar esiyor. Ancak bu rüzgarın seni sürüklemesini beklersen, bu fırsat elinden kaçabilir. Eğer bekar bir Terazi burcuysan, ilk adımı karşı taraftan beklemeyi artık bırakmalı ve hemen bir atmalısın. Ama eğer bir ilişkin varsa, partnerinin romantik adımlarına heyecanla karşılık vermen şart. Onun da senin heyecanına, tutkuna ve sevgine ihtiyacı var. Artan tutkular ve sevgi ile bu bağlılığı evliliğe taşıyabileceğini ise unutma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…