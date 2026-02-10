Sevgili Terazi, bugün iş hayatında dengeyi sağlamakta zorlandığın bir durumla karşı karşıya geliyorsun. Fark ediyorsun ki bu durum aslında sana ait olan tek taraflı bir fedakarlıktan kaynaklanıyor. Tam da zamanında, Güneş ile Chiron altmışlığı, sürekli olarak 'herkesi memnun etmeliyim' düşüncesinin seni ne kadar yorduğunu gözler önüne seriyor.

Şimdi, konu kariyer yapmak veya para kazanmak dahi olsa kendini öceliklendirmelisin! Artık kendinden ödün vermeden, karşı tarafı da memnun edecek bir anlaşma sağlamak mümkün görünüyor. Güneş’in aydınlatıcı etkisi Chiron’un şifasıyla birleşirken, para kadar itibar ve güç kazanmaya da odaklanmalısın. Biraz da patron ve lider rolünü sen mi üstlensen? Bırak fedakarlığı başkaları yapsın!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise karşılıklı anlayış ve empati ön planda. Chiron, kalbine sevgi ve sıcaklık getiriyor... İşte tam da bu yüzden sosyalleşemeye vakit ayırmalısın bugün. Özellikle de bekarsan, hemen hayata karışmalı, yeni insanlarla tanışmalı ve kısmetinin gelip seni bulmasını beklememelisin. Tabii yeni tanıştığın insanlara kalbini açmayı da düşünmelisin, zaman zaman. Belki de kısmetin hemen yanı başında ve seni bekliyordur. Tek yapman gereken ise adım atmaktır... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…